В Запорожье начали создавать добровольческие батальоны для защиты от ВСУ

Фото: MOD Russia//Global Look Press

В Запорожской области формируются добровольческие батальоны, сообщил глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий. Он объяснил, что это необходимо для защиты освобожденных территорий, передает ТАСС.

В Запорожской области начали формировать списки добровольцев для защиты от украинских войск, в списках уже более 200 человек, — сообщил Балицкий.

Он уточнил, что власти не объявляли о формировании таких батальонов — это самостоятельная инициатива жителей области. По его словам, люди хотят защищать свою землю от «именно от того украинца, от ВСУ». В настоящее время составляются списки добровольцев.

Балицкий указал на то, что в регионе сформированы органы полиции. Тем не менее, по словам главы ВГА, безопасность региона по-прежнему зависит в первую очередь от Вооруженных сил РФ.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что Запорожье не вернется под контроль Украины. Он уверен в том, что регион останется вне зоны влияния «шайки нацистов».