В ВОЗ допустили, что коронавирус во Франции появился в декабре 2019 года

https://static.news.ru/photo/5e9c8b0e-8ebe-11ea-8c5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niels Wenstedt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения считает возможным, что первый случай заражения коронавирусом во Франции мог произойти в декабре 2019 года, а не в конце января 2020-го, как считалось ранее. Об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Это интересное открытие. Оно поможет лучше понять потенциальное распространение COVID-19. Это неудивительно. Самые ранние случаи вируса зарегистрированы в начале декабря. Так что возможно, что заражённые люди из провинции Ухань путешествовали и в другие страны, — цитирует РИА Новости представителя ВОЗ.

Ранее главный реаниматолог больницы французского города Бобиньи Ив Коэн сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом, мог появиться во Франции ещё 27 декабря. По его словам, врачи повторно рассмотрели анализы пациентов с пневмонией, поступивших в клинику в декабре и январе, и анализ одного из них дал положительный результат на коронавирус. При этом медик отметил, что во время госпитализации проводились тестирования на грипп, а также на другие виды коронавирусов, они были отрицательными.

Режим самоизоляции действует во Франции с 17 марта. В стране закрыты кафе, рестораны, гостиницы и магазины с товарами не первой необходимости. Планируется, что ограничения будут постепенно снимать с 11 мая. Граждане обязаны будут носить маски в общественном транспорте и школах, а также соблюдать дистанцию, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.