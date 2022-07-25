В ВГА Херсонской области заявили, что Украина уже прекратила существование Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: Украины как государства фактически уже нет

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

↵Как государство Украина уже прекратила свое существование. Те, кто находится у власти в Киеве, занимаются разворовыванием средств, полученных от Запада, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов, его слова приводит РИА Новости.

Украины как государства фактически уже не существует. Если говорить объективно, то сейчас там просто идет разворовывание всех тех денег, которые Запад им передаёт, — сказал он.

Накануне Стремоусов рассказал, что предпринятое ВСУ контрнаступление на Херсонскую область провалилось. При этом он раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за то, что тот «бездумно бросает людей на верную смерть».

Замглавы ВГА также заверил, что регион не вернётся под контроль Киева. Все заявления украинских властей по этому поводу он назвал фантазиями.