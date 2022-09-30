В ВГА Херсонской области рассказали, когда жители получат паспорта РФ Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: жители получат паспорта РФ в течение трех лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Херсонской области получат российские паспорта в течение ближайших трех лет, заявил в беседе с ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. При этом он подчеркнул, что сам процесс может занять гораздо меньший срок. По его словам, паспорт гражданина РФ будет необходим людям для открытия банковских счетов и получения социальной поддержки.

Думаю, как раз в эти три года это произойдет. Может быть, и раньше. Без паспорта счет не откроешь в банке, по социальной поддержке важно получение паспорта, — рассказал Стремоусов.

Он отметил, что такой же срок понадобится для полной интеграции региона в состав России. По словам члена ВГА, это время необходимо для того, чтобы Херсонская область «выровнялась с любым мирным регионом РФ».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится 30 сентября в 15:00 в Кремле. По его словам, в этот день запланировано объемное выступление президента России Владимира Путина. В состав РФ будут приняты четыре новые территории, все они провели референдумы и обратились к государству с соответствующей просьбой, объяснил Песков.

Представитель Кремля отметил, что мероприятие не будет посланием президента Федеральному собранию, так как оно состоится позже и об этом будут «своевременно информировать». Песков добавил, что договоры о вхождении территорий в состав России будут подписаны до рассмотрения связанных с этим вопросов Совфедом.