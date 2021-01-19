В Верховной раде предложили запретить перенос выходных дней

https://static.news.ru/photo/20eb1f1a-5a64-11eb-bb4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предусматривающий запрет на перенос выходных и рабочих дней. Текст соответствующих поправок опубликован на сайте парламента.

Запрещается перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных настоящим кодексом. — говорится в тексте проекта закона.

Инициаторы поправок в пояснительной записке указали, что «чрезмерные переносы» рабочих дней отрицательно влияют на продуктивность труда, а также формируют негативную репутацию потенциала украинского государства в контексте ведения бизнеса.

По мнению авторов законопроекта, такие изменения приведут законодательство Украины в соответствие с нормами стран Евросоюза и будут способствовать более эффективному сотрудничеству с европейскими странами, а также увеличению экономического потенциала страны. Кроме того, перенос выходных дней — «типично советская традиция», отмечают авторы поправок, которая сохраняется в ряде постсоветских стран, в том числе в России.

В настоящее время правительство может перенести рабочие и выходные дни для того, чтобы создать более благоприятные условия использования праздничных и нерабочих дней.

Как сообщал NEWS.ru, госслужащих и претендентов на гражданство Украины могут обязать сдавать экзамен на знание украинского языка. Это станет очередным этапом реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятого в 2019 году.