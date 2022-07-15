Будапешт заявил о наличии военного сценария для защиты венгров на Украине Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о наличии военного сценария для защиты 150 тысяч венгров в Закарпатье

Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

У Венгрии есть сценарии «военного ЧП», чтобы защитить и спасти 150 тысяч венгров в украинском Закарпатье, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто изданию Index. При этом в Будапеште хотели бы избежать такого развития событий, добавил он.

В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации. <...> В наших интересах, чтобы на востоке как можно скорее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 тысяч живущих в Закарпатье венгров, — сказал Сийярто.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить «дешёвый российский газ» или «украинское Закарпатье». Она призвала Будапешт не повторять ошибки, допущенной cтраной во время Второй мировой войны, когда она заняла «не ту сторону».

До этого старший советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщил, что Евросоюзу следует отказаться от новых санкций в отношении России и способствовать переговорам. Он отметил, что чем больше санкций вводится в отношении России, тем сильнее страдает европейская экономика. При этом непосредственно РФ, несмотря на наносимые ей удары, «выживает».