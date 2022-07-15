В Венгрии рассказали, как Россия может запустить «хаос» в мире без оружия

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Современный мир практически полностью основан на технологиях, поэтому полное кратковременное отключение энергосистемы может повлечь за собой цепную реакцию и стать причиной «саморазрушительного хаоса безудержных эмоций», считают венгерский ученый Ласло Богар и политический аналитик Миклош Кевехази. Они напомнили, что без электроэнергии не будет работать ни система водоснабжения, ни больницы, пишет «ПолитРоссия».

Поэтому для России вовсе не обязательно использовать ядерное оружие, чтобы нанести удар по Западу, — отметили обозреватели.

Они считают, что санкции против России были введены под давлением Вашингтона, однако ограничения оказались неэффективными. В связи с этим венгерские эксперты усомнились, что лидеру США Джо Байдену удастся договориться с Саудовской Аравией по поводу поставок нефти. По мнению Кевехази и Богара, ответ России на санкции может быть сокрушительным.

Аналитики полагают, что если в Европе будет особенно суровая зима между Рождеством и серединой января, это спровоцирует катастрофу, которую никогда не видели и даже не представляли и которая приведет Запад к краху, — заверили венгерские специалисты.

Ранее министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что если газопровод «Северный поток» не будет запущен после плановой инспекции, цены на электроэнергию в стране могут взлететь до небес. По его словам, серьезные последствия будет иметь и нормирование электроэнергии в некоторых частях Европы, которое может быть введено и в самой Норвегии.