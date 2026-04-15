15 апреля 2026 в 16:20

В Венгрии раскрыли, есть ли альтернатива российскому атому

Политолог Штир: строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии нет альтернативы

Альтернативы проекту атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии с участием России не существует, заявил NEWS.ru венгерский политолог, редактор отдела внешней политики газеты Magyar Nemzet Габор Штир. По его мнению, то же самое касается и поставок энергоносителей из РФ.

Реальность состоит в том, что у «Пакш-2» нет альтернативы, как нет в ближайшей перспективе и альтернатив российской нефти, — сказал Штир.

Политолог подчеркнул, что расторгнуть соглашение о строительстве АЭС с Россией невозможно. Однако он не знает, каким образом новому правительству Венгрии удастся совместить сотрудничество с Москвой и проевропейский курс.

Эти стремления исключают друг друга. Сохранить прагматизм во внешней политике и одновременно вернуть Венгрию в европейское русло, то есть в европейский мейнстрим, — не представляю, как это возможно. Ведь мейнстрим в ЕС — антироссийский, и предполагается, что все будет под санкциями, особенно энергетический сектор, — делится политолог.

Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок поручил главе победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петеру Мадьяру сформировать новое правительство. Вручение мандата произойдет на первом заседании нового парламента.

Европа
Венгрия
Россия
АЭС
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Успенская поделилась секретом быстрого похудения
Суд ужесточил наказание фигуранту дела о взрыве на КНС-4
Центральные банки всего мира перешли от скупки золота к его продаже
В Петербурге карманника приговорили к трем годам строгого режима
Калининградцы неожиданно лишились света
Украина, «Дружба», «Пакш-2»: как теперь изменятся отношения РФ и Венгрии
Политолог назвал неприемлемое для Ирана условие Трампа
Внук Пугачевой показал редкое фото с бабушкой
В Иране выразили благодарность России за помощь в одном вопросе
В СВОП объяснили, возможен ли международный трибунал по Украине
«Будто нож вставили и режут»: сосед насиловал подружку своих внуков
Вэнс посоветовал папе римскому быть осторожнее в высказываниях
Эндокринолог предостерегла от употребления сырых суши и роллов
Баста сделал неожиданное заявление о своем дне рождения
В Венгрии раскрыли, есть ли альтернатива российскому атому
Кравцов назвал классы, в которых будут ставить оценку за поведение
Роскосмос назвал дату запуска «Прогресса» к МКС
Двое ярославцев получили 13 лет «строгача» за шпионаж
Смертоносный «хлам», ликвидация диверсантов: новости СВО к вечеру 15 апреля
«Это не последняя моя игра»: где продолжит карьеру Александр Овечкин
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

