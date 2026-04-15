В Венгрии раскрыли, есть ли альтернатива российскому атому Политолог Штир: строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии нет альтернативы

Альтернативы проекту атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии с участием России не существует, заявил NEWS.ru венгерский политолог, редактор отдела внешней политики газеты Magyar Nemzet Габор Штир. По его мнению, то же самое касается и поставок энергоносителей из РФ.

Реальность состоит в том, что у «Пакш-2» нет альтернативы, как нет в ближайшей перспективе и альтернатив российской нефти, — сказал Штир.

Политолог подчеркнул, что расторгнуть соглашение о строительстве АЭС с Россией невозможно. Однако он не знает, каким образом новому правительству Венгрии удастся совместить сотрудничество с Москвой и проевропейский курс.

Эти стремления исключают друг друга. Сохранить прагматизм во внешней политике и одновременно вернуть Венгрию в европейское русло, то есть в европейский мейнстрим, — не представляю, как это возможно. Ведь мейнстрим в ЕС — антироссийский, и предполагается, что все будет под санкциями, особенно энергетический сектор, — делится политолог.

Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок поручил главе победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петеру Мадьяру сформировать новое правительство. Вручение мандата произойдет на первом заседании нового парламента.