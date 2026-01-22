Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 23:32

В Венгрии озвучили, какой миропорядок можно считать неэффективным

Орбан: нет смысла продолжать держаться за основанный на правилах миропорядок

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Kremlin Pool/Global Look Pres
Действующий миропорядок, основанный на правилах, неэффективен и потерпел крах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. По его мнению, единственной альтернативой ему может стать модель, предлагаемая президентом США Дональдом Трампом, — порядок, основанный на сделках.

Порядок, основанный на правилах, потерпел крах. С его помощью не удалось решить ни одной из основных проблем человечества, особенно в Западном полушарии. Поэтому нет смысла держаться за него, — уточнил политик.

В качестве новой реальности венгерский лидер видит концепцию, продвигаемую Трампом. Он призвал мировых лидеров адаптироваться к этой новой обстановке, укрепляя личные отношения, завязывая дружеские связи и заключая взаимовыгодные сделки. Орбан фактически выступил с поддержкой подхода, который ставит во главу угла не многосторонние институты и общие нормы, а прямые договоренности между государствами, основанные на прагматичных интересах.

Ранее венгерский политик заявил, что Европа рано или поздно дойдет до отправки миротворческих сил на Украину. Но, по его словам, практика показывает, что европейские миротворцы часто выполняют прямо противоположную роль, становясь «войнотворцами».

Виктор Орбан
Венгрия
миропорядок
сделки
