В Венгрии обеспокоились транзитом зерна с Украины Минсельхоз Венгрии: Будапешт ужесточит контроль за транзитом зерна с Украины

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Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт намерен ужесточить контроль за транзитными перевозками по своей территории зерна с Украины. По его словам, Венгрия хочет быть уверенной, что украинское зерно точно попадает в страны назначения, а не остается на рынках Центральной Европы, отмечается в заявлении венгерского Минсельхоза, сообщает ТАСС.

[Венгрия] продолжит усиливать контроль над импортом, уделяя особое внимание транзитным партиям, чтобы убедиться, что предназначенные для транзита товары действительно покидают страну, — рассказал Надь.

Он также предложил хотя бы временно восстановить в ЕС таможенные пошлины и количественные ограничения на зерно с Украины. Это поможет защитить интересы терпящих убытки европейских фермеров, считает министр. По его словам, сейчас украинская сельхозпродукция поступает на европейские рынки по демпинговым ценам.

Надь отметил, что в настоящее время венгерские фермеры пребывают в тяжелых условиях из-за украинского конфликта, антироссийских санкций, энергетического кризиса и возросших расходов. Беспрецедентные объемы импорта зерновых и масличных культур с Украины в соседние с ней страны только усугубляют ситуацию, добавил министр.

Ранее глава Национального союза фермеров Польши Владислав Серафин заявил, что местные фермеры собираются перекрыть в Дорохуске Люблинского воеводства дорогу с Украины. Так они намерены бороться с неконтролируемым ввозом украинского зерна, отметил он. В Румынии 7 апреля тысячи фермеров организовали протест, выражая недовольство политикой властей ЕС, которые поддерживают украинских производителей зерна в ущерб остальным странам.