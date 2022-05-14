В Великобритании выявили новые случаи заражения оспой обезьян

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В Великобритании зафиксировали ещё два случая редкого среди людей заражения оспой обезьян, сообщает Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединённого Королевства (UKHSA). Заболевание выявили у людей, которые живут вместе в одном доме. Где и как они заразились, пока неизвестно. Один из заражённых сейчас находится в отделении инфекционных заболеваний, а второй изолирован, ему не требуется стационарное лечение.

В Лондоне у двух человек была диагностирована оспа обезьян. Эти пациенты живут вместе в одном доме. Они не связаны с предыдущим подтверждённым случаем, о котором было объявлено 7 мая. Где и как они заразились, остаётся предметом расследования, — говорится в сообщении.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая нечасто передаётся от человека к человеку. Обычно болезнь проходит в лёгкой форме, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Однако у некоторых людей может развиться тяжёлая форма заболевания. Инфекция может распространяться при тесном контакте с заражённым человеком, однако риск передачи инфекции населению в целом очень низкий.

7 мая британские медики сообщили о случае заболевания оспой обезьян в Англии. По предварительным данным, пациент мог заразиться во время недавней поездки в Нигерию.