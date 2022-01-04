В Великобритании выявили максимальное число заражённых COVID-19 за сутки

В Великобритании выявили максимальные 218,7 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число заболевших COVID-19 в стране c начала пандемии достигло 13,6 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство королевства. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 31 декабря. Тогда медики выявили 189,8 тысячи инфицированных.

Как отмечается, за последнюю неделю число случаев заражения коронавирусом в Великобритании выросло на 50,1%. Последнее время ежедневно регистрируется более 100 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки.

Также из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 48 человек. Всего с начала пандемии в королевстве от вируса умерли 148,9 тысячи человек.

Рост заболеваемости коронавирусом в Великобритании происходит на фоне быстрого распространения «омикрон»-штамма, который уже стал доминирующим в стране.

Накануне рекорд по количеству новых заражений коронавирусом в течение суток зафиксировали в США. По последним данным, за 24 часа было выявлено более миллиона случаев — 1 083 948 человек. Таким образом, предыдущий рекорд, установленный 31 декабря, был превышен практически в два раза, тогда медики выявили около 590 тысяч заражений.