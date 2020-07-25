В Великобритании выявили 747 новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/79e24a3c-cf57-11ea-b925-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

За минувшие сутки в Великобритании коронавирус подтвердился ещё у 747 человек.

Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 299 426. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на британский Минздрав. Сутками ранее прирост числа пациентов с COVID-19 составил 767.

17 июля власти Великобритании приостановили публикацию ежедневной статистики смертности от коронавируса в связи с указанием правительства о пересмотре методов подсчёта данных. Руководство страны опасается, что прошлые цифры могли быть преувеличены.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии сообщило о выявлении 48,9 тысячи новых случаев коронавируса за сутки. Общее число заболевших составляет 1 336 861. В пятницу, 24 июля, прирост числа заболевших составлял больше 49,3 тысячи человек, в четверг — 45,7 тысячи. Больше всего от коронавирусной инфекции пострадал штат Махараштра, который находится в центре страны.