В Великобритании российские Ту-142 назвали «пережитком холодной войны»

https://static.news.ru/photo/080b6078-8ab1-11ea-b646-fa163e074e61_660.jpg Самолёт Ту-142 Фото: Ромашов Герман Викторович/CC0/wikimedia.org

Начальник штаба Королевских ВВС Великобритании Майк Уигстон осудил Россию после того, как британским истребителям пришлось подняться для сопровождения патрульных противолодочных самолётов Ту-142.

Главный маршал авиации подчеркнул, что ВВС страны и союзники даже в период пандемии коронавируса продолжают работу, чтобы полёты российских военных самолётов не представляли угрозы для воздушного пространства НАТО и Великобритании.

Эти российские бомбардировщики являются пережитком холодной войны, не следуют международным правилам воздушного движения и представляют опасность для гражданских и военных самолётов, — заявил Уигстон.

Why were they intercepted?



Russian long-range aviation rarely talk to UK Air Traffic Control, posing a hazard to other air users.



They often operate around civilian air routes, meaning ATC have to re-route traffic to maintain separation. #QRA 4/14 pic.twitter.com/uXbfBGL7gW — RAF Lossiemouth (@RAFLossiemouth) April 29, 2020

Как писал NEWS.ru, самолёты Ту-142 выполняли полёт над Северным морем и не входили в суверенное воздушное пространство Великобритании. Помимо истребителей Королевских ВВС Eurofighter Typhoon 29, за российскими военными самолётами следили норвежские истребители F-16 и F-35, а также самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A AWACS командования НАТО.