Европа

В Великобритании российские Ту-142 назвали «пережитком холодной войны»

09:45, 30 апреля 2020 17
Самолёт Ту-142 Самолёт Ту-142 Фото: Ромашов Герман Викторович/CC0/wikimedia.org

Начальник штаба Королевских ВВС Великобритании Майк Уигстон осудил Россию после того, как британским истребителям пришлось подняться для сопровождения патрульных противолодочных самолётов Ту-142.

Главный маршал авиации подчеркнул, что ВВС страны и союзники даже в период пандемии коронавируса продолжают работу, чтобы полёты российских военных самолётов не представляли угрозы для воздушного пространства НАТО и Великобритании.

Эти российские бомбардировщики являются пережитком холодной войны, не следуют международным правилам воздушного движения и представляют опасность для гражданских и военных самолётов, — заявил Уигстон.

Как писал NEWS.ru, самолёты Ту-142 выполняли полёт над Северным морем и не входили в суверенное воздушное пространство Великобритании. Помимо истребителей Королевских ВВС Eurofighter Typhoon 29, за российскими военными самолётами следили норвежские истребители F-16 и F-35, а также самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A AWACS командования НАТО.

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