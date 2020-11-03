В Великобритании повысили уровень террористической угрозы

https://static.news.ru/photo/fa2f3c8e-1df6-11eb-9eec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mateusz Slodkowski/Global Look Press

Власти Великобритании повысили до предпоследнего уровня оценку угрозы террористических актов в стране.

Объединённый аналитический центр по борьбе с терроризмом изменил уровень террористической угрозы с существенного до серьёзного. Это профилактическая мера, не связанная с какой-либо конкретной угрозой. Общественности следует сохранять бдительность, о любых подозрительных активностях нужно сообщать в полицию, — написал а глава британского МВД Прити Пател в Twitter.

В Соединённом Королевстве действует пятибалльная шкала оценки уровня террористической угрозы. Нынешний показатель является четвёртым, за ним следует только критический уровень. Аналитический центр изменил оценку угрозы на следующий день после террористической атаки в Вене.

В столице Австрии группа неизвестных устроила стрельбу возле синагоги вечером 2 ноября. Одного из террористов ликвидировали при задержании. Как писал NEWS.ru, 3 ноября в Линце задержали человека, который может быть причастен к инциденту.

При теракте в Вене погибли шесть человек, включая ликвидированного террориста. В больницах остаются 10 пострадавших, трое из них в критическом состоянии.