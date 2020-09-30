В Великобритании испытали костюм летающего врача

В Великобритании прошли испытания костюма, разработанного для того, чтобы медики могли добираться по воздуху до пострадавшего в труднодоступные места.
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Летающий врач будет иметь при себе необходимый набор лекарств, в том числе обезболивающее, и дефибрилятор. По словам руководителя Воздушной службы скорой помощи Great North Энди Моусоны, благодаря костюму медики смогут помогать даже тем людям, которые получили травмы в отдалённой местности.
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