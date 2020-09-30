В Великобритании испытали костюм летающего врача

https://static.news.ru/photo/4933c580-03d9-11eb-9946-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gravity Industries/youtube.com

В Великобритании прошли испытания костюма, разработанного для того, чтобы медики могли добираться по воздуху до пострадавшего в труднодоступные места.

По данным газеты argumenti.ru, костюм состоит из реактивного ранца, шлема с очками и турбин-перчаток, выступающих в роли силового двигателя. Максимальная скорость — более 120 км/час на высоте до 3,5 тыс. метров.

Летающий врач будет иметь при себе необходимый набор лекарств, в том числе обезболивающее, и дефибрилятор. По словам руководителя Воздушной службы скорой помощи Great North Энди Моусоны, благодаря костюму медики смогут помогать даже тем людям, которые получили травмы в отдалённой местности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские военнослужащие Центрального военного округа провели учения, в которых был задействован боевой робот «Маркер».