В украинском учебнике нашли ссылку на порносайт

https://static.news.ru/photo/8a25ff2e-c2db-11eb-885b-96000091f725_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

В школьном учебнике по украинскому языку за 10-й класс была обнаружена ссылка на портал для взрослых. После обнаружения ссылки офис генпрокурора Украины зарегистрировал уголовное дело по факту распространения материалов порнографического характера. Об этом во вторник, 1 июня, сообщила глава надзорного ведомства страны Ирина Венедиктова. Её слова приводит РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой ссылку на порносайт нашли в разделе о том, нужна ли в школах форма. Автор учебника Александр Авраменко был опечален инцидентом. Составитель пособия для школьников обратился в киберполицию.

Как сказала Венедиктова, украинские ученики занимаются именно по этому учебнику с 2018 года.

Или это ошибка, или это был такой прикол — неизвестно. Но в принципе, сколько за три года мы уже воспитали детей, имея такой учебник. Уже прокуроры надлежащим образом отреагировали и зарегистрировали уголовное производство по факту распространения среди несовершеннолетних материалов порнографического характера. К настоящему моменту сайт со ссылкой заблокирован, — заявила генпрокурор.

Ранее публицист Роман Газенко рассказал, кто принимал участие в разработке многих сомнительных пособий по истории России.

Эксперт подчеркнул, что за созданием многих «вредных» учебников, о которых говорил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, «маячит» Институт всеобщей истории РАН, «который в течение десятков лет был грантоедом» фондов американского инвестора Джорджа Сороса.