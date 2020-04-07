В украинской армии из-за коронавируса впервые умер военный

Первый летальный случай из-за коронавируса зафиксировали в Вооружённых силах Украины.
Зарегистрированы четыре случая заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом. Из них один — летальный, — передаёт ТАСС со ссылкой на заявление командования Медицинских сил ВСУ.
Уточняется, что умерла сотрудница одной из воинских частей Ивано-Франковской области. В данное время на изоляции находятся 87 военнослужащих.
Коронавирус подкосил не только украинских военных, но и депутатов. Член фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Александр Качура рассказал о распространении коронавируса среди парламентариев. По его словам, COVID-19 заразились восемь человек, писал NEWS.ru.
По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.
В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.