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Уроки полового и религиозного воспитания станут обязательными в Уэльсе, такое решение приняло правительство региона. У родителей больше не будет права решать, стоит ли их детям посещать занятия, на которых рассказывают об отношениях. сексе и религии.

Министр образования Кирсти Уильямс заявила, что присутствие на лекциях по половому воспитанию станет обязательным с 2022 года. Как отмечает «Би-би-си», родители учащихся восприняли решение властей по-разному. Часть взрослых считает, что разговоры о сексе со школьниками, не достигшими 12-летнего возраста, могут могут смутить несовершеннолетних.

Уроки об отношениях и сексуальном воспитании всегда будут соответствовать возрасту и стадии развития учащегося, — заверили власти.

LBC News уточняет , что просвещать детей начнут с пятилетнего возраста. По мнению некоторых религиозных групп, такие уроки могут повлиять на доверие между учениками и родителями.

Как писал NEWS.ru, британские власти считают, что прошлые стандарты устарели и не позволяют дошкольникам противостоять угрозам современного мира, потому секс-просвещение необходимо начинать с малых лет.