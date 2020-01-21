Уроки полового и религиозного воспитания станут обязательными в Уэльсе, такое решение приняло правительство региона. У родителей больше не будет права решать, стоит ли их детям посещать занятия, на которых рассказывают об отношениях. сексе и религии.
Министр образования Кирсти Уильямс заявила, что присутствие на лекциях по половому воспитанию станет обязательным с 2022 года. Как
Уроки об отношениях и сексуальном воспитании всегда будут соответствовать возрасту и стадии развития учащегося, — заверили власти.
LBC News
Как писал NEWS.ru, британские власти считают, что прошлые стандарты устарели и не позволяют дошкольникам противостоять угрозам современного мира, потому секс-просвещение необходимо начинать с малых лет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен