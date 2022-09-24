В Турции рассказали о реакции Запада на референдумы в Донбассе Evrensel: со временем на Западе признают Донбасс, Херсон и Запорожье частью России

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Турецкий журналист Юджель Оздемир заявил, что со временем страны Запада будут склоняться к признанию результатов референдумов о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В колонке для Evrensel он предположил, что отказ Украины от этих регионов будет закреплен на переговорах.

Со временем Запад может склониться к тому, чтобы признать эти регионы частью России. <...> В Европе на разных уровнях уже говорили, что отныне Крым — часть России. В условиях, когда Россия присоединит эти регионы к своей территории, а Запад включит Украину в свои ряды, на повестке дня могут возникнуть переговоры и прекращение огня, — считает автор публикации.

По его мнению, больше других стремиться к мирному урегулированию ситуации и признанию новых географических реалий будут страны, которые серьезно страдают от конфронтации с Россией. Так, отметил Оздемир, экономика Германии тесно связана с российской.

Публицист указал на то, что санкции Запада пока не изменили политику Москвы. Как не сможет изменить ситуацию военным путем и ВСУ, добавил он.

Со временем, судя по всему, стороны могут сесть за стол переговоров. Тогда будет поставлен вопрос о фактическом отказе Украины от этих регионов, — подчеркнул Оздемир.

Ранее стало известно, что Запорожская и Херсонская области могут перейти в правовое поле России в случае положительного результата на референдуме в течение года, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, в ближайшие месяцы будут разработаны и приняты федеральные законы, необходимые для этой процедуры. По ним изберут депутатов Госдумы и членов Совета Федерации от новых областей.