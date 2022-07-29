В Турции лесной пожар охватил здание отеля Лесной пожар в турецком Мармарисе перекинулся на отель

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В курортном городе Мармарис в Турции вспыхнул лесной пожар. Как сообщает телеканал A Haber, пламя перекинулось на здание близлежащего отеля из-за сильного ветра. Пожарные тушат огонь с помощью наземной и воздушной техники. Спасатели используют вертолет. Внутри остались заблокированы люди.

Лесной пожар перекинулся на отель районе Мармариса. Стало известно, что в отеле застряли люди. Вертолеты пытаются контролировать пламя, вмешиваясь с воздуха, а бригады с земли продолжают свою работу, — сообщает телеканал.

Ранее стало известно, что в хостеле на Алма-Атинской улице, в доме № 7, корпус 2, пожар произошёл в ночь на 29 июля. В результате погибли восемь человек, причиной стало отравление угарным газом. Ещё четыре человека госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара, виновным грозит до десяти лет лишения свободы. Ведомство в качестве одной из основных версий называет неисправность электропроводки.

Позже у владельцев хостела, сгоревшего в Москве в ночь на 29 июля, обнаружили еще один — на улице Молодцова. В здании выявили 16 нарушений пожарной безопасности. Хостел был оформлен на Элеонору Миронову, дочь Рауфа Миронова, с которым она вместе владеет сгоревшим помещением на Алма-Атинской улице.