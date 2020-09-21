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Европа

В турецком отеле арестовали огромный склад с контрафактным алкоголем

18:43, 21 сентября 2020
Фото: pixabay.com

Генпрокуратура Турции произвела арест гигантского склада с контрафактным алкоголем. Так, девять тысяч бутылок хранились в одном из пятизвёздочных отелей в местечке Серик.

Известно, что турецкие правоохранители также арестовали пять человек по данному делу. Все они были задействованы в распространении напитков на территории туристического района Белек, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что ДТП на курорте Кемер в Турции привело к гибели россиянки. Она попала под микроавтобус.

Так, 65-летняя Татьяна Топарева отправилась рано утром из отеля на пляж. Когда она переходила бульвар Ататюрка, женщину сбил гостиничный микроавтобус-шаттл, который сдавал назад. От полученных травм она скончалась.

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