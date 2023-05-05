В трех областях Украины объявили воздушную тревогу В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Кроме того, сирена звучит на находящейся под контролем ВСУ части территории Донецкой Народной Республики.

Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога была объявлена около 06.50. Губернаторы регионов не комментировали случившееся.

Накануне глава Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Лысак сообщил, что в регионе из-за обстрелов загорелось промышленное предприятие. по его словам, в результате пожара здание получило повреждения. Позднее огонь был потушен. Минобороны РФ об атаке не сообщало.

Вечером 4 мая воздушная тревога была объявлена на территории Киевской области. Мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе произошли взрывы, в результате которых начался пожар. По его словам, там упали обломки беспилотника. Позднее в Сети появилось видео, на котором украинская ПВО 20 минут пыталась сбить дроны над центром Киева.