В ТПП один день отсрочки запуска «Северного потока» оценили в €200 млн

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Один день отсрочки запуска «Северного потока» может обойтись Европе в более €200 млн. Такие цифры привели в Торгово-промышленной палате, пишут «Известия».

Расчёты исходят из предположения, что при нулевой прокачке по газопроводу потребители в ЕС будут замещать недостающие объёмы газа, покупая его на бирже. Из-за спекуляции и возросшего спроса цены на газ на торгах могут достичь €3500 за тысячу кубометров. Разница стоимости по долгосрочному контракту в €250–300 и складывается в потенциальное увеличение расходов стран Запада.

Избежать таких проблем, считают аналитики, помог бы не только запуск на полную мощность «Северного потока», но и начало работы «Северного потока — 2». Остановка СП на ремонт с 11 по 21 июля является плановой работой, она происходит регулярно, но на фоне политической ситуации приостановка работы газопровода может затянуться. Так, из-за санкций может не хватить каких-то деталей или газопровод не будет запущен из-за агрессивных заявлений.

Примером может служить турбина Siemens, которую недавно решила вернуть «Газпрому» Канада для газопровода «Северный поток». МИД страны предоставил компании возможность пользоваться исключением из санкций сроком на два года. Однако Оттава может отозвать это заявление в любой момент. Одна турбина уже находится на пути в Европу, ещё пять должны пройти плановое обслуживание в течение двух лет.

Ранее «Газпром» заявил, что не располагает документами, которые позволили бы вывезти из Канады находящийся на ремонте газотурбинный двигатель Siemens, необходимый для работы «Северного потока». Поэтому экспортёр отказывается прогнозировать ситуацию с поставками газа на компрессионную станцию «Портовая», играющую важную роль в функционировании газопровода.