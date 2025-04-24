В СВР ответили на вопрос о дальнейшей судьбе Зеленского Нарышкин допустил, что возможны разные варианты судьбы Зеленского

Фото: Danylo Antoniuk/Global Look Press

Владимир Зеленский

Возможны разные варианты судьбы украинского лидера Владимира Зеленского, сообщил ТАСС директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Так глава СВР ответил на вопрос о возможности побега президента Украины из Киева.

Могу лишь предположить, что возможны всякие варианты в части, касающейся планов и судьбы Зеленского, — сказал Нарышкин.

Ранее на посвященной предстоящему ежегодному «Диктанту Победы» пресс-конференции Нарышкин заявил, что Вооруженные силы РФ гонят врага с русской земли. По его словам, в настоящее время идет тяжелая работа в указанном направлении.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с NEWS.ru заявил, что Запад хочет избавиться от Зеленского, как от засора в трубе. По его словам, Киев зашел в переговорный тупик и лишь имитирует заинтересованность в тех решениях, которые предлагает глава Белого дома Дональд Трамп. Он добавил, что заинтересованные в окончании конфликта украинские элиты должны выступить за сохранение Украины в существующих границах.

До этого Трамп раскритиковал слова Зеленского о непризнании Крыма российским, назвав их вредными для переговоров. Политик подчеркнул, что Крым не является предметом обсуждения, так как был потерян много лет назад еще при Бараке Обаме. А подстрекательские заявления Зеленского, по его словам, затрудняют урегулирование конфликта.