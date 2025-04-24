«Засор в трубе»: депутат об истинном отношении Запада к Зеленскому Депутат Шеремет: Запад хочет избавиться от Зеленского, как от засора в трубе

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Запад хочет избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, как от засора в трубе, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, Киев зашел в переговорный тупик и лишь имитирует заинтересованность в тех решениях, которые предлагает глава Белого дома Дональд Трамп.

Сегодня Украина окончательно зашла в переговорный тупик и лишь слабо имитирует заинтересованность в мирных инициативах, предлагаемых для завершения конфликта 45-м президентом США, вызывая раздражение у последнего. Зеленский выступает в роли зловонного засора в трубе, мешающего циркуляции проточной воды. Уверен, что в стране еще есть силы, способные устранить данный засор, который даже разочарованный Запад открыто сливает, тем самым вернув мир и надежду на многострадальную украинскую землю, — сказал Шеремет.

Он добавил, что заинтересованные в окончании конфликта украинские элиты должны выступить за сохранение Украины в существующих границах. По словам депутата, иначе осуществится провальный план бывшего президента США Джо Байдена, предполагающий «бессмысленную и жестокую войну по уничтожению всех украинцев».

До этого Трамп раскритиковал слова Зеленского о непризнании Крыма российским, назвав их вредными для переговоров. Политик подчеркнул, что Крым не является предметом обсуждения, так как был потерян много лет назад еще при Бараке Обаме. А подстрекательские заявления Зеленского, по его словам, затрудняют урегулирование конфликта.