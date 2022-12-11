В США заявили о попытке Запада переписать историю Советской Украины Обозреватель TAC Седжвик: националисты пытаются переписать историю Советской Украины

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Нарратив о якобы советской оккупации Украины, поддерживаемый в западных СМИ, связан с попыткой националистов переписать историю страны и стать ближе к Европе, считает обозреватель издания The American Conservative Катя Седжвик. Журналистка высказала мнение, что украинскую историю на Западе трактуют, опираясь на простой языковой трюк. Автор указала, что многие годы слова «советский» и «русский» использовались как взаимозаменяемые. Так, например, говорили, что советский генсек Никита Хрущев ударил ботинком по трибуне ООН, и что Берлин в 1945 году взяла русская армия.

Внутри СССР, даже если в стране было явное большинство этнических русских, мы знали, что Союз состоял из множества этнических групп. И среди этих этнических меньшинств украинцы, соотечественники-славяне, разделяющие с Россией долгую общую историю, выделялись больше всего, — написала Седжвик.

Журналист назвала идею оккупации Украины историческим ревизионизмом, целью которого является формирование идентичности, полностью отделенной от России. Автор, которая сама родом из бывшего СССР, указала, что украинцы были близки с русскими, а их территория не находилась под оккупацией.

Ранее член Конгресса США Марси Каптур заявила, что советские власти в начале 1930-х годов якобы специально устроили голодомор, чтобы установить контроль над Украиной.