В США сообщили, что российские войска уничтожили ключевых офицеров ВСУ Экс-советник Пентагона Макгрегор: удар российской авиации уничтожил ключевых офицеров ВСУ

После недавнего ракетного удара российской авиации по складам и местам дислокации украинской армии Киев потерял большое число ключевых офицеров, сообщил экс-советник Пентагона и бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор в Youtube. Он добавил, что ВС РФ удалось уничтожить крупный склад боеприпасов около железнодорожной станции в Краматорске.

Русские начали охоту за целыми кластерами с вооружением и техникой. <...> Наиболее важной целью была железнодорожная станция в Краматорске. Там украинцы скопили до 200 тонн боеприпасов. <...> [Теперь] этот склад уничтожен. ВСУ также лишились от 20 до 40 боевых машин. <...> Удар был нанесен и по штабам девяти украинских бригад, — сказал Макгрегор.

30 апреля Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили до 200 тонн боеприпасов ВСУ в районе Краматорска в результате удара по эшелону на железнодорожной станции. Российские военные также сбили за сутки четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новенькое Сумской области, Трудовое, Чистополье Запорожской области, а также Кирилловка ДНР.

Также военные РФ уничтожили 15 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и две Д-30, склад артиллерийских боеприпасов, самоходную артустановку «Гвоздика», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, 82 артиллерийских подразделения ВСУ, семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ и «Южной» группировки войск взяли под контроль еще четыре квартала в западной части Артемовска. Он добавил, что за сутки в районе города авиация совершила четыре вылета, а артиллеристы выполнили 61 огневую задачу.