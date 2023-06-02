В США предрекли Украине «кровавую баню» в случае контрнаступления WP: контрнаступление обернется «кровавой баней» для ВСУ

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

В случае контрнаступления ВСУ ждет «кровавая баня», заявил The Washington Post отставной американский офицер Марк Кансиан. По его мнению, эшелонированная линия российских укреплений станет ловушкой для украинской армии.

Если эти укрепления сработают, то это может стать кровавой баней. Это очень похоже на Первую мировую, — заявил Кансиан.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что ВСУ уже завершили формирование отрядов для наступления на Запорожском направлении. Ранее он отмечал, что заметная группировка украинских войск остается на линии соприкосновения в Запорожье.

До этого военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что контрнаступление уже началось, о чем свидетельствуют попытки беспилотников атаковать Москву и попытки диверсантов зайти в приграничные районы. Он уверен, что главным направлением ВСУ станет Днепр, украинская армия попытается форсировать реку в районе Запорожской АЭС.

При этом экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что контрнаступление ВСУ в настоящее время невозможно, поскольку украинские войска будут лишены поддержки НАТО. По его словам, сейчас Альянс уделяет больше внимания конфликту между Косово и Сербией.