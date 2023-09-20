В США испугались нового российского оружия Forbes: удар по МиГ-29 ВСУ мог стать боевым дебютом нового «Ланцета»

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Беспилотник «Ланцет

У ВСУ могут возникнуть большие проблемы после появления у России на поле боя новой модификации беспилотника «Ланцет», сообщается в материале Forbes. В издании отметили, что недавно такой начиненный взрывчаткой дрон поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога. В Forbes предположили, что эта атака могла стать боевым дебютом нового «Ланцета».

Внедрение обновленного, летящего дальше, «Ланцета» увеличивает опасность, — отметил он.

Военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что дроны-камикадзе российского производства хорошо себя показали в зоне СВО. Так он прокомментировал заявление Ростеха о кратном наращивании производства боевых БПЛА. Он подчеркнул, что в госкорпорации «поступают мудро», скрывая точные данные о количестве выпускаемых дронов «Ланцет» и «Куб».

Военный эксперт добавил, что отечественные боевые беспилотники получили высокую оценку даже за рубежом. Он отметил, что с помощью дронов-камикадзе российским военным удается уничтожить западные танки, бронетранспортеры, БМП, зенитные ракетные комплексы и другую военную технику.

Ранее индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев заявил, что предприятия госкорпорации кратно нарастят производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб».