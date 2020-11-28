В Софии полицейские вышли на акцию протеста из-за низких зарплат

https://static.news.ru/photo/69be6110-324c-11eb-aa87-fa163e074e61_660.jpg Фото: novini168/twitter.com

Полицейские в столице Болгарии Софии провели общенациональную акцию протеста. Они требуют повышения зарплат. В ней участвовали делегаты полицейских подразделений и пожарных частей, приехавшие из разных частей страны.

Силовики требуют увеличить заработную плату на 30%. Они аргументирует это следующим: стражи порядка работают на передовой борьбы с коронавирусом, в том числе обеспечивая перевозку больных в стационар.

Возмущение полицейских связано с одобренным проектом бюджета Болгарии на 2021 год. В нём рост зарплат в системе МВД увеличен на 15%, для чего будет выделено 77,5 млн левов (почти €38,75 млн). Сейчас зарплата полицейского составляет около €500.

Одновременно в столице прошёл ответный протест. Его участники считают, что силовики должны в первую очередь настаивать на проведении серьёзных реформ в МВД, а только после этого требовать повышения зарплат. На акциях протеста не было каких-либо беспорядков, поскольку они были согласованы, сообщает ТАСС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Болгарии зарегистрировано 141 747 заболевших коронавирусом, за всё время пандемии скончались 3749 человек, излечились 47 779.

Как писал NEWS.ru, в России полицейским, работающим сверхурочно во время пандемии коронавируса, выплачиваются дополнительные компенсации.