https://static.news.ru/photo/099e43d2-1618-11ea-a8aa-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сторонники Владимира Зеленского устроили флешмоб «Поддерживаю президента! Поддерживаю Украину!» в соцсетях в противовес акции «Красные линии для Зе», которую провели на «майдане» украинские оппозиционеры.

Обе акции знаменуют подготовку страны к саммиту «нормандской четвёрки», который состоится 9 декабря в Париже (на нём Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудят кризисную ситуацию на востоке Украины).

На своих аватарках в соцсетях украинцы массово в течение всего дня публикуют надпись «Поддерживаю президента! Поддерживаю Украину!» на фоне цветов национального флага страны.

В акции приняли участие спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель и многие другие.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская оппозиция в преддверии встречи «нормандской четвёрки» потребовала от Владимира Зеленского не допускать «никаких компромиссов» относительно европейского и евроатлантического курса страны и «деоккупации и возвращения Крыма» в ходе переговоров. Собравшиеся на «майдане» напомнили президенту Украины о судьбе Виктора Януковича и предупредили, что с ним может случиться то же самое, если людей не устроят итоги переговоров лидеров России, Германии, Франции, Украины в Париже.