В соборе Парижской Богоматери начали реставрацию большого органа

https://static.news.ru/photo/b143ddc6-d55e-11ea-ba53-fa163e074e61_660.jpg Собор Парижской Богоматери Фото: Vincent Isore/www.imago-images.de/Global Look Press

Во Франции начались работы по реставрации и очистке большого органа собора Парижской Богоматери, пострадавшего более года назад от пожара.

Избежавший огня, но намоченный водой и покрытый свинцовой пылью <...>, инструмент будет полностью разобран, а затем очищен. Окончание работ ожидается в апреле 2024 года, — сообщает радиостанция Europe 1.

В сообщении отмечается, что данный орган был «голосом собора с 1733 года», он состоит примерно из восьми тысяч труб, которые разделены на 115 регистров.

Крупнейший пожар за всю историю существования Нотр-Дама произошёл 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, а вся несущая конструкция была объята пламенем. Однако главные произведения искусства, хранившиеся в соборе Парижской Богоматери, уцелели.

Ранее, 18 июля, произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте. В тушении огня приняли участие порядка 100 спасателей. Большой орган XVII века в соборе полностью сгорел. Пламя удалось локализовать в течение трёх часов, однако огонь не потушен полностью. Экстренные службы останутся на месте ЧП до конца дня.

Как писал NEWS.ru, в Париже начался последний этап демонтажа строительных лесов вокруг собора Парижской Богоматери. Их установили в апреле 2019 года до пожара, и они пострадали в результате возгорания.