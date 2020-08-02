В соборе Парижской Богоматери начали реставрацию большого органа

Во Франции начались работы по реставрации и очистке большого органа собора Парижской Богоматери, пострадавшего более года назад от пожара.
Избежавший огня, но намоченный водой и покрытый свинцовой пылью <...>, инструмент будет полностью разобран, а затем очищен. Окончание работ ожидается в апреле 2024 года, — сообщает радиостанция Europe 1.
В сообщении отмечается, что данный орган был «голосом собора с 1733 года», он состоит примерно из восьми тысяч труб, которые разделены на 115 регистров.
Крупнейший пожар за всю историю существования Нотр-Дама произошёл 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, а вся несущая конструкция была объята пламенем. Однако главные произведения искусства, хранившиеся в соборе Парижской Богоматери, уцелели.
Ранее, 18 июля, произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте. В тушении огня приняли участие порядка 100 спасателей. Большой орган XVII века в соборе полностью сгорел. Пламя удалось локализовать в течение трёх часов, однако огонь не потушен полностью. Экстренные службы останутся на месте ЧП до конца дня.
Как писал NEWS.ru, в Париже начался последний этап демонтажа строительных лесов вокруг собора Парижской Богоматери. Их установили в апреле 2019 года до пожара, и они пострадали в результате возгорания.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен