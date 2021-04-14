В «Слуге народа» оценили возможность военного конфликта с Россией

Вероятность вооружённого конфликта между Украиной и Россией близка к нулю. Концентрация российских войск у границ Украины является лишь демонстрацией силы. Об этом заявил руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
В эфире телеканала «Украина 24» Арахамия
При этом руководитель «Слуги народа» в Раде подчеркнул, что в настоящее время в Донбассе наблюдаются регулярные нарушения режима прекращения огня, однако по-настоящему серьёзных провокаций в регионе нет. При этом армия Украины будет находиться в полной готовности для защиты госграницы.
Также Арахамия призвал украинцев не реагировать на «информационное запугивание».
Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила, что если конфликт на территории Донбасса обострится ещё сильнее, украинцев ждёт катастрофа.