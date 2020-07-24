В Словении задержан подозреваемый РФ в мошенничестве бизнесмен Кучинскас

https://static.news.ru/photo/0310c984-cdc6-11ea-b87b-fa163e074e61_660.jpg Видмантас Кучинскас Фото: lrt.lt

Основателя литовской группы предприятий Arvi Видмантаса Кучинскаса, которого Москва подозревает в мошенничестве, задержали в Словении. Об этом сообщили три источника, которые никак не связаны между собой.

Исходя из защиты данных, мы можем только подтвердить, что в Словении в пятницу задержан гражданин Литвы, более подробной информации предоставить мы не можем, — сказала представитель ведомства Раса Якилайтене BNS.

Согласно неофициальной информации, задержание прошло по просьбе российской стороны, при этом на сайте внешнеполитического ведомства отмечается, что Кучинскас является почётным консулом России в Литве.

Альфа-Банк намерен отсудить у бизнесмена долг в €20 млн. При этом адвокат российского банка утверждает, что Кучинскас обвиняется в предоставлении кредитной организации ложных сведений о финансовой ситуации действовавшего в Калининграде контролировавшегося им предприятия по производству удобрений «Арви НПК».

В ответ на это предприниматель заявил, что Альфа-Банк применяет тактику запугивания.

Как писал NEWS.ru, ранее Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста заместителю главы «Аэрофлота».