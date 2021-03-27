В Словении вводят жёсткий карантин и почти закрывают границы

Рост числа заразившихся коронавирусом заставил власти Словении ужесточить режим карантина в период с 1 по 11 апреля и временно ограничить право на выезд из страны.
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Также ограничивается передвижение по стране — выезд за пределы региона проживания будет возможен лишь при наличии веской причины. Исключением станет 4 апреля, день католической Пасхи. Уже 29 марта временно ужесточается режим пересечения границ Словении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Австрии ужесточают карантинные ограничения. Они вступят в силу 7 апреля. Местные жители должны будут предъявлять отрицательный тест на COVID-19 при посещении всех магазинов, кроме аптек, продуктовых и точек, продающих товары первой необходимости.