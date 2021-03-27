В Словении вводят жёсткий карантин и почти закрывают границы

https://static.news.ru/photo/3b5af0cc-900c-11eb-9de3-96000091f725_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Рост числа заразившихся коронавирусом заставил власти Словении ужесточить режим карантина в период с 1 по 11 апреля и временно ограничить право на выезд из страны.

Об этом сообщается на сайте правительства республики. В Словении во время локдауна снова закроют все детские сады, школы и университеты. В сфере услуг работать разрешили только продовольственным магазинам, аптекам, банкам, почтовым отделениям, АЗС и автосервисам. Запрещены любые собрания. Сохранится действующий с 22:00 до 05:00 комендантский час.

Также ограничивается передвижение по стране — выезд за пределы региона проживания будет возможен лишь при наличии веской причины. Исключением станет 4 апреля, день католической Пасхи. Уже 29 марта временно ужесточается режим пересечения границ Словении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Австрии ужесточают карантинные ограничения. Они вступят в силу 7 апреля. Местные жители должны будут предъявлять отрицательный тест на COVID-19 при посещении всех магазинов, кроме аптек, продуктовых и точек, продающих товары первой необходимости.