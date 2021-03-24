Жителей Австрии обяжут приходить в магазины с тестом на COVID-19

Власти Австрии ужесточают карантинные ограничения. Меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, теперь коснутся и посетителей магазинов.
Новые ограничения вступят в силу 7 апреля. Местные жители должны будут предъявлять отрицательный тест на COVID-19 при посещении всех магазинов, кроме аптек, продуктовых и точек, продающих товары первой необходимости.
Также начнёт действовать круглосуточный запрет на выход из дома без уважительной причины, к таковым, например, относятся прогулки.
С 1 по 6 апреля планируется закрыть все предприятия сферы услуг, где предусмотрен прямой контакт между людьми. Население должно носить маску-респиратор типа FFP2 в помещениях, где есть два человека. Требование касается и улицы, если место можно отнести к местам массового скопления.
Австрийский Минздрав объяснил ужесточение мер быстрым распространением британского штамма коронавируса и стремительным приближением ситуации в больницах к критической,
Как писал NEWS.ru, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что российские власти не вводили второй локдаун, так как это могло бы стать серьёзным психологическим ударом для граждан и потрясением для экономики.