Жителей Австрии обяжут приходить в магазины с тестом на COVID-19

https://static.news.ru/photo/fea5e6fe-8d3c-11eb-8e57-96000091f725_660.jpg Фото: Georges Schneider/XinHua/Global Look Press

Власти Австрии ужесточают карантинные ограничения. Меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, теперь коснутся и посетителей магазинов.

Новые ограничения вступят в силу 7 апреля. Местные жители должны будут предъявлять отрицательный тест на COVID-19 при посещении всех магазинов, кроме аптек, продуктовых и точек, продающих товары первой необходимости.

Также начнёт действовать круглосуточный запрет на выход из дома без уважительной причины, к таковым, например, относятся прогулки.

С 1 по 6 апреля планируется закрыть все предприятия сферы услуг, где предусмотрен прямой контакт между людьми. Население должно носить маску-респиратор типа FFP2 в помещениях, где есть два человека. Требование касается и улицы, если место можно отнести к местам массового скопления.

Австрийский Минздрав объяснил ужесточение мер быстрым распространением британского штамма коронавируса и стремительным приближением ситуации в больницах к критической, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что российские власти не вводили второй локдаун, так как это могло бы стать серьёзным психологическим ударом для граждан и потрясением для экономики.