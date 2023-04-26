В Словакии объявили охоту на снимающих отправку военной техники на Украину Минобороны Словакии заявило об отслеживании снимающих отправку военной техники для Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны Словакии заявило, что отслеживает граждан, снимающих и размещающих в соцсетях перемещения военной техники, отправляемой на Украину, сообщает EADaily со ссылкой на официальную информацию ведомства. Как передает издание, Минобороны Словакии выразило озабоченность тем, что некоторые граждане страны снимают передачу западного оружия для Украины, а затем кадры доходят до российской стороны.

В словацком военном ведомстве заявили, что такие действия угрожают безопасности республики, и разведка уже уделяет «должное внимание новой опасности», отслеживая подобные публикации.

Издание также напоминает, что Братислава оказывает всестороннюю помощь киевскому режиму, передавая Вооруженным силам Украины боеприпасы и вооружение, в том числе 13 старых истребителей МиГ-29.

Ранее британское издание The Economist сообщило, что Польша и Словакия поставили Украине истребители МиГ-29, многие из которых уже не в летном состоянии и годятся только на запчасти.

Между тем, «Европейская народная партия» в Европарламенте обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России. Такой вывод в ЕНП сделали из-за того, что эти страны вели запрет на импорт зерна с Украины.