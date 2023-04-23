Поставленные Украине истребители МиГ-29 разберут на запчасти The Economist: Польша и Словакия передали Украине нелетные МиГ-29

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МиГ-29

Польша и Словакия поставили Украине истребители МиГ-29, многие из которых уже не в летном состоянии и годятся только на запчасти, сообщило британское издание The Economist. Полковник по имени Игнат, чьи слова приводятся в статье, заявил, что теоретически самолеты могли бы заменить наземную ПВО для уничтожения воздушных целей, но из-за древней радиолокационной системы их редко удается вовремя заметить.

Польша и Словакия поставили около восьми самолетов МиГ-29 за последние недели. Многие самолеты не в летном состоянии и используются на запчасти. Украине нужен свежий флот, — говорится в публикации.

По мнению авторов, одним из кандидатов для обновления украинских ВВС является шведский истребитель Gripen. Журналисты считают, что этот самолет, который производит компания Saab, идеально подходит для нужд ВСУ, учитывая, что он разрабатывался для защиты воздушного пространства Швеции от российских самолетов. Авторы назвали основной проблемой этих самолетов то, что их мало. По подсчетам The Economist, у самой Швеции осталось менее 100 истребителей, при этом ранее 66 самолетов Grispen были проданы или сданы в аренду другим странам.

Ранее Словакия объявила, что все обещанные 13 самолетов МиГ-29 были переданы Украине. Словацкий министр обороны Ярослав Надь рассказал, что первые четыре истребителя под управлением украинских летчиков были перевезены еще в марте, остальные МиГ-29 были переброшены в страну наземными средствами.