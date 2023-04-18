В Европарламенте обвинили Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России «Европейская народная партия» обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России

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Крупнейшая фракция Европарламента «Европейская народная партия» (ЕНП) обвинила Словакию, Венгрию и Польшу в помощи России, говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. Такой вывод в ЕНП сделали из-за того, что эти страны вели запрет на импорт зерна с Украины.

Не делайте ничего, что ослабляет Украину. Сделайте так, чтобы украинское зерно доходило до Африки. Не предпринимайте односторонних действий, нарушающих законодательство ЕС. Таково обращение группы ЕНП к правительствам Польши, Венгрии и Словакии, — говорится в заявлении.

Ранее польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс заявил, что переговоры Варшавы и Киева по вопросу ввоза сельскохозяйственной продукции потерпели фиаско. Он отметил, что пока стороны не могут выработать механизмы транзита товаров, которые удовлетворили бы польских аграриев.

Кроме того, Социал-демократическая партия Румынии потребовала от правящей коалиции ввести временный запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, чтобы защитить интересы фермеров страны. Аграрии недовольны тем, что отправленное на экспорт украинское зерно остается в Румынии и снижает цены на рынке.