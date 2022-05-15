В Словакии проверят на экстремизм осквернение памятника красноармейцам

Памятник советским воинам в городе Пиештяни в Словакии / Фото sledcom.ru

Генпрокуратура Словакии проверит на экстремизм инцидент с осквернением символом украинского нацполка «Азов» памятника советским воинам в городе Пиештяни. Глава ведомства Марош Жилинка назвал произошедшее ложной солидарностью с Украиной и выразил опасение, что это может усугубить ненависть, сообщает РБК.

Использование экстремистской символики во вполне понятном контексте нельзя скрывать под какой-то ложной солидарностью, — цитирует агентство запись генпрокурора Словакии в соцсетях.

Жилинка отметил, что в нынешней ситуации подобные действия могут вызвать нежелательные споры и усугубить ненависть. Он также добавил, что символ «Азова» похож на руну «Волчий крюк» (Вольфсангель), которая использовалась подразделениями германских войск во время Второй мировой войны.

Осквернению подвергся монумент в городе Пиештяни. Посольство России в Словакии выразило на своей странице в соцсети «ВКонтакте» возмущение актом вандализма, потребовало наказать виновных и привести памятник в первоначальный вид.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил три уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Литве. Злоумышленники обливали монументы краской и разрисовывали их.