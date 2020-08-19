В Швейцарии зафиксировали резкий прирост числа заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ed14abc4-e228-11ea-9de4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bärtschi/Global Look Press

На территории Швейцарии за прошедшие сутки выявлено 310 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данные цифры свидетельствуют о самом большом приросте числа заболевших за последние четыре месяца. Данную информацию огласили 19 августа в федеральном управлении здравоохранения Швейцарии.

Теперь в стране количество инфицированных составляет 38 662 человека. За прошедшие семь дней на территории государства скончались 1450 пациентов с COVID-19, а в общем с начала пандемии было зафиксировано 1718 смертей. Всего в Швейцарии были госпитализированы 4460 граждан. 19 человек отправили в больницы за прошедшие 24 часа.

Федеральное управление здравоохранения в Швейцарии отмечает уровень следующий уровень смертности: 20,1 на 100 тысяч человек. Уровень заболеваемости — 452,5 на 100 тысяч.

На протяжении марта и начала апреля в Швейцарии каждый день выявлялись более тысячи заражённых. После этого наступил спад. На протяжении некоторого времени врачи регистрировали посуточно примерно по 20 новых заболевших. Однако темпы заболеваемости снова совершили скачок в конце июня. Врачи утверждают, что это связано со смягчением мер самоизоляции.

Карантин в Швейцарии ввели 28 февраля. Ослабление началось 27 апреля. Сохранилось требование по соблюдению социальной дистанции. Кроме того, повышенные санитарные требования действуют в тех местах, где предполагается нахождение большого количества человек.

Из-за ухудшения ситуации власти с 6 июля ввели обязательное ношение масок в общественном транспорте. Также было решено помещать на десятидневный карантин всех прибывающих из стран и регионов с высоким уровнем распространения инфекции. В этом списке значится более 430 государств. Россию исключили из указанного перечня 8 августа, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, в Словакии за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 100 — на 85 больше, чем в предыдущий день.

В связи с ростом числа заболевших глава Минздрава страны Марек Крайчи предупредил жителей о начале второй волны заболевания.