Власти Швейцарии вызвали российского посла из-за референдумов в Донбассе В МИД Швейцарии российскому послу заявили, что референдумы на подконтрольных РФ территориях незаконны

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Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин

МИД Швейцарии вызвал российского посла для разъяснения швейцарской позиции по поводу проведения референдумов в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на подконтрольных РФ территориях Запорожской области, сообщает ТАСС. Власти Швейцарии считают проведение референдумов незаконным с точки зрения международного права и нарушающим Конституцию Украины.

Швейцария не будет признавать результаты ни одного из этих фиктивных референдумов. Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис четко изложил эту позицию министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Нью-Йорке в среду. Также Министерство иностранных дел вчера вызывало российского посла, чтобы вновь изложить эту позицию, — говорится в заявлении.

Голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России в качестве субъектов в Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках стартовало утром 23 сентября и будет продолжаться до 27 сентября. Кроме того, в ряде городов России открылись участки для голосования, организованные для беженцев.

По данным ВЦИОМа, за вхождение в состав РФ готовы проголосовать 87% и 89% избирателей в Запорожской и Херсонской областях соответственно. В республиках Донбасса — 97%.