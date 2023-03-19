В Швейцарии объединили два крупнейших и старейших банка Центробанк Швейцарии: оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse будет поглощен UBS

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Национальный банк Швейцарии (НБШ) сообщил, что кризисный банк Credit Suisse будет поглощен UBS — ведущим банком страны. Для поддержки этого поглощения НБШ предоставит значительную помощь.

UBS объявил 19 марта о поглощении Credit Suisse, которое стало возможным благодаря поддержке швейцарского федерального правительства, FINMA — швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками и Национального банка Швейцарии.

НБШ предоставит UBS ликвидность в размере 100 миллиардов швейцарских франков ($108 миллиардов) для поддержки поглощения Credit Suisse.

С поглощением Credit Suisse UBS нашло решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации, — говорится в заявлении.

В среду стоимость акций Credit Suisse на бирже рухнула на 25%. Ранее финансовый эксперт Роберт Кийосаки (который предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который может потерпеть крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк же, в свою очередь, говорил о намерении занять у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (около $53,7 миллиарда).

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование экономистов Social Science Research Network сообщила, что 186 американским банкам грозит банкротство после краха Silicon Valley Bank (SVB). Отмечается, что это может произойти из-за роста ключевой ставки, а также большого числа незастрахованных депозитов. По данным издания, в случае массового исхода этих средств могут пострадать застрахованные вклады.