Сотни швейцарцев вышли на улицы из-за смягчения приговора насильникам

Сотни протестующих вышли на акцию перед швейцарским судом из-за слишком мягкого приговора насильникам. Об этом сообщает Daily Mail.
Двое граждан Португалии 32 и 17 лет
Данное решение суда и вызвало бурю народного протеста. На акции протеста вышли 500 человек, в основном это были женщины. Они стояли у здания суда, чтобы соблюсти символическое 11-минутное молчание в знак солидарности с пострадавшей.
Ранее сообщалось, что Национальная система здравоохранения Великобритании объявила, что насильников-трансгендеров, то есть мужчин, которые поменяли пол на женский, теперь будут класть в женские палаты. Предписание ведомства было опубликовано в больницах графств Девона, Оксфорда и Ноттингемшира. Многие медики отмечают, что документ идёт вразрез с указаниями Министерства здравоохранения, в правила которого входит сохранение палат для больных одного пола.