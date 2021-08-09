Сотни швейцарцев вышли на улицы из-за смягчения приговора насильникам

Сотни протестующих вышли на акцию перед швейцарским судом из-за слишком мягкого приговора насильникам. Об этом сообщает Daily Mail.

Двое граждан Португалии 32 и 17 лет надругались над женщиной 33 лет на пороге её же дома в швейцарском Базеле. Суд города после разбирательства назначил наказание в 51 месяц тюремного заключения, но в скором времени срок был сокращён до 36 месяцев. Столь мягкий приговор мотивируется судом тем, что сам акт насилия не превысил 11 минут и жертва не получила увечий и вреда здоровью.

Данное решение суда и вызвало бурю народного протеста. На акции протеста вышли 500 человек, в основном это были женщины. Они стояли у здания суда, чтобы соблюсти символическое 11-минутное молчание в знак солидарности с пострадавшей.

Ранее сообщалось, что Национальная система здравоохранения Великобритании объявила, что насильников-трансгендеров, то есть мужчин, которые поменяли пол на женский, теперь будут класть в женские палаты. Предписание ведомства было опубликовано в больницах графств Девона, Оксфорда и Ноттингемшира. Многие медики отмечают, что документ идёт вразрез с указаниями Министерства здравоохранения, в правила которого входит сохранение палат для больных одного пола.