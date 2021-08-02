Насильников-трансгендеров в Великобритании будут класть в женские палаты

Национальная система здравоохранения Великобритании объявила, что насильников-трансгендеров, то есть мужчин, которые поменяли пол на женский, теперь будут класть в женские палаты. Об этом сообщает Daily Mail.
Предписание ведомства было
Авторы нового предписания обвинили всех несогласных с новыми рекомендациями в трансфобии.
Если кто-то исходит из точки зрения о том, что любой трансгендер – это сексуальный насильник или просто потенциальный сексуальный насильник, то это настоящая дискриминация и трансфобия, - заявила доктор Джейн Хамлин, президент правозащитной организации Beaumont Society.
Ранее стало известно, что первый спортсмен-трансгендер на Олимпиаде-2020 в Токио новозеландка Лорел Хаббард вылетела из борьбы в женских соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 87 кг. Все три попытки атлет использовал неудачно.