В Швеции рассказали о голодающих украинских беженцах SVT: сотни украинских беженцев в Швеции не могут обеспечить себя едой

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Сотни украинских беженцев, живущих в Швеции, не могут обеспечить себя пропитанием на каждый день и вынуждены обращаться за помощью в благотворительные организации, сообщает местный телеканал SVT. Части беженцев предоставляет бесплатную пищу стокгольмское отделение Красного Креста. При этом там отмечают, что не могут помогать им в долгосрочной перспективе.

Сложившаяся ситуация отчасти связана с тем, что свыше 12 тысяч украинских беженцев трудоспособного возраста не могут устроиться на работу, поскольку не знают шведского языка. По этой причине они могут рассчитывать на суточное пособие в размере 71 кроны (около 500 рублей), которого «должно хватать на все, кроме расходов на проживание», говорится в сюжете.

Ранее сообщалось, что в Испании украинские беженцы попали в эксплуатацию. Местная преступная группировка использовала их труд на нелегальных табачных фабриках. Украинцам приходилось работать в чрезвычайно тяжелых условиях и при этом им не разрешалось покидать территории фабрик.