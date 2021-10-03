В Швеции погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда и его охрана

В воскресенье, 3 октября, на юге Швеции в результате ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс. Его автомобиль столкнулся с грузовиком. Погибли также охранявшие его двое полицейских. Об этом сообщает телеканал SVT.

Инцидент произошёл на магистрали Е4 недалеко от населённого пункта Маркарюд провинции Крунуберг. По данным телеканала, при столкновении оба автомобиля загорелись. Водитель грузовика получил серьёзные травмы. Информации о причинах аварии пока нет.

Вилкс был автором эскиза скульптуры для дорожной развязки в виде фигуры собаки с головой пророка Мухаммеда. Рисунок был напечатан в шведской газете «Нерикес аллеханда» в ноябре 2007 года. Это стало причиной серьёзного возмущения мусульман во многих странах мира. По некоторым данным, боевики запрещённой в России террористической группировки «Аль-Каида» пообещали за голову Вилкса $100 тысяч.

После этого Вилкса стала охранять полиция.

В июле 2010 года два человека были приговорены к двум и трём годам тюремного заключения за попытку поджога дома художника. Ранее на него было совершено нападение в Упсальском университете после лекции о свободе слова.

В марте 2020 года в Ирландии арестовали группу экстремистов, готовившую расправу над Вилксом.

Ранее суд во французском Тулоне вынес решение оштрафовать местного жителя за то, что он изобразил президента страны Эммануэля Макрона в образах Адольфа Гитлера и маршала Филиппа Петена, осуждённого за государственную измену. Сумма взыскания составила €10 тысяч