В Швеции погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда и его охрана

В воскресенье, 3 октября, на юге Швеции в результате ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс. Его автомобиль столкнулся с грузовиком. Погибли также охранявшие его двое полицейских. Об этом сообщает телеканал SVT.
Инцидент
Вилкс был автором эскиза скульптуры для дорожной развязки в виде фигуры собаки с головой пророка Мухаммеда. Рисунок был напечатан в шведской газете «Нерикес аллеханда» в ноябре 2007 года. Это стало причиной серьёзного возмущения мусульман во многих странах мира. По некоторым данным, боевики запрещённой в России террористической группировки «Аль-Каида» пообещали за голову Вилкса $100 тысяч.
После этого Вилкса стала охранять полиция.
В июле 2010 года два человека были приговорены к двум и трём годам тюремного заключения за попытку поджога дома художника. Ранее на него было совершено нападение в Упсальском университете после лекции о свободе слова.
В марте 2020 года в Ирландии арестовали группу экстремистов, готовившую расправу над Вилксом.
Ранее суд во французском Тулоне вынес решение оштрафовать местного жителя за то, что он изобразил президента страны Эммануэля Макрона в образах Адольфа Гитлера и маршала Филиппа Петена, осуждённого за государственную измену. Сумма взыскания составила €10 тысяч