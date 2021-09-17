Француза оштрафовали за карикатуру на Макрона

Суд во французском Тулоне вынес решение оштрафовать местного жителя за то, что он изобразил президента страны Эммануэля Макрона в образах Адольфа Гитлера и маршала Филиппа Петена, осуждённого за государственную измену. Сумма взыскания составила €10 тысяч, сообщает агентство France-Presse.

Бывший владелец рекламной фирмы Мишель Анжа Флори создал карикатуру на французского лидера, где тот изображён в нацистской форме с лозунгом: «Подчиняйся и вакцинируйся». Макрон лично подал на жителя Тулона в суд. Ответчик на заседании суда заявил, что имеет право рисовать карикатуры и собирается подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что отсидевший четырёхмесячный срок за пощёчину Макрону Дамьен Тарель вышел на свободу. Он рассказал журналистам, что не сожалеет о своём поступке. Во время отбывания наказания ему поступали посылки с книгами и письмами со словами поддержки.