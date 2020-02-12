Меню ко Дню влюблённых придумали повара главной столовой штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.
14 февраля работники смогут отведать семь блюд. В их числе будут суп дня, ингредиенты которого пока держатся в секрете, зелёные тальятелле (паста), омлет с винегретом, паста болоньезе и пицца «Маргарита»,
Издание отмечает, что в сувенирном магазине в штаб-квартире НАТО появилась этажерка с валентинками и коробками конфет в форме сердца.
Как писал NEWS.ru, в Брюсселе 12 февраля стартовали переговоры министров обороны стран — участниц Альянса, они продлятся два дня.
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